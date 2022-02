A C’è posta per te Leandro chiede perdono dopo i tradimenti, la fidanzata chiude la busta: “Rassegnati” (Di sabato 19 febbraio 2022) Pio e Amedeo hanno aperto la puntata del 19 febbraio di C’è posta per te. I due comici pugliesi hanno convocato nella trasmissione televisiva un regista, loro amico, Pasquale Iannuzzi. Ma anche Salvatore Esposito, l’attore di Gomorra ha preso parte al people show. Una parentesi divertente, che è stata seguita da una seconda storia di stampo molto diverso. Infatti, Leandro, ha provato a chiedere perdono e a ricucire i rapporti con l’ex fidanzata Maria Paola attraverso C’è posta per te. La storia d’amore di Leandro e Maria Paola a C’è posta per te Leandro ha chiamato C’è posta per te per recuperare la sua storia d’amore con l’ex fidanzata Maria Paola. I due ragazzi aveva programmato di ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 19 febbraio 2022) Pio e Amedeo hanno aperto la puntata del 19 febbraio di C’èper te. I due comici pugliesi hanno convocato nella trasmissione televisiva un regista, loro amico, Pasquale Iannuzzi. Ma anche Salvatore Esposito, l’attore di Gomorra ha preso parte al people show. Una parentesi divertente, che è stata seguita da una seconda storia di stampo molto diverso. Infatti,, ha provato aree a ricucire i rapporti con l’exMaria Paola attraverso C’èper te. La storia d’amore die Maria Paola a C’èper teha chiamato C’èper te per recuperare la sua storia d’amore con l’exMaria Paola. I due ragazzi aveva programmato di ...

