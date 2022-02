A C’è posta per te Giovanna chiede perdono alla figlia, Roberta accetta: “Non ho mai smesso di volerti bene” (Di domenica 20 febbraio 2022) La puntata del 19 febbraio di C’è posta per te ha proposto al pubblico televisivo delle storie importanti, che hanno saputo intrattenere il pubblico con emozioni diverse. Pio e Amedeo, protagonisti del primo spezzone del people show, hanno convocato l’attore Salvatore Esposito e hanno fatto ridere tutti con le loro battute sottili. Ma in quest’episodio del people show, c’è stato spazio anche per il racconto di un rapporto amoroso interrotto. Si trattava della storia di Leandro e Maria Paola. Il ragazzo ha provato a chiedere scusa all’ex fidanzata, ma lei non l’ha voluto perdonare. Anche Giovanna ha chiamato C’è posta per te per ricostruire il rapporto con la figlia Roberta. La storia di Giovanna e della figlia Roberta a C’è ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 20 febbraio 2022) La puntata del 19 febbraio di C’èper te ha proposto al pubblico televisivo delle storie importanti, che hanno saputo intrattenere il pubblico con emozioni diverse. Pio e Amedeo, protagonisti del primo spezzone del people show, hanno convocato l’attore Salvatore Esposito e hanno fatto ridere tutti con le loro battute sottili. Ma in quest’episodio del people show, c’è stato spazio anche per il racconto di un rapporto amoroso interrotto. Si trattava della storia di Leandro e Maria Paola. Il ragazzo ha provato are scusa all’ex fidanzata, ma lei non l’ha voluto perdonare. Ancheha chiamato C’èper te per ricostruire il rapporto con la. La storia die dellaa C’è ...

Coastto94803213 : #cepostaperte Maria tienilo a c'è posta, non lo portare al trono over. Abbiamo bisogno del signor Stefano! - xs0ff : scusate raga io ho visto c’è posta per te due volte in vita mia ma perché c’è sempre questo vecchio che cerca moglie - _LaMiry_ : Ma c'è ancora il vecchiarello che cerca la moglie a C'è Posta - femmefleurie : #CePostaPerTe ma Maria ha perso clienti a c'è posta per te? - martinamente : RT @nomituttipresi: Comunque io voglio fare parte del pubblico di c'è posta per fare i cori contro quelli che cornificano, stile stadio #ce… -