19 Febbraio 2022 – La tempesta Eunice porta distruzione e morte nel Nord Europa. Stati Uniti, Nato, Russia è guerra di notizie; ognuno si accusa di far propaganda. Tunisia, il deputato Ayari condannato a 10 mesi di carcere (Di sabato 19 febbraio 2022) Persone barricate nella case a milioni, caos, danni, e un numero di vittime che continua a crescere man mano che arrivano gli aggiornamenti dai servizi di soccorso. Sono gli effetti del passaggio turbinoso di Eunice, tempesta annunciata abbattutasi nelle scorse ore con venti record in particolare sulle isole britanniche, senza fare sconti a una metropoli delle dimensioni di Londra. Ad oggi il bilancio dei morti conta 6 persone uccise nel Nord Europa. Gli Stati Uniti ritengono che le truppe russe intendano attaccare l’Ucraina “nella prossima settimana, nei prossimi giorni“. Lo ha detto il presidente Joe Biden in conferenza stampa alla Casa Bianca. “Riteniamo che prenderanno di mira la capitale Kiev“, ha aggiunto. Il presidente Usa ha poi affermato di ritenere che non ci sia nessuna ... Leggi su strumentipolitici (Di sabato 19 febbraio 2022) Persone barricate nella case a milioni, caos, danni, e un numero di vittime che continua a crescere man mano che arrivano gli aggiornamenti dai servizi di soccorso. Sono gli effetti del passaggio turbinoso diannunciata abbattutasi nelle scorse ore con venti record in particolare sulle isole britanniche, senza fare sconti a una metropoli delle dimensioni di Londra. Ad oggi il bilancio dei morti conta 6 persone uccise nel. Gliritengono che le truppe russe intendano attaccare l’Ucraina “nella prossima settimana, nei prossimi giorni“. Lo ha detto il presidente Joe Biden in conferenza stampa alla Casa Bianca. “Riteniamo che prenderanno di mira la capitale Kiev“, ha aggiunto. Il presidente Usa ha poi affermato di ritenere che non ci sia nessuna ...

Advertising

Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in campo verso #InterSassuolo ?? ?? - NicolaPorro : ?? Il rinvio a giudizio del moralizzatore Davigo, l’insofferenza di Draghi verso i partiti e l’attacco del Domani al… - fattoquotidiano : Il governo in bolletta regala soldi a Eni e Stellantis - info_iscom : RT @M_RSezione: Padre Baggio ha richiamato alcune iniziative che il @VaticanIHD @M_RSezione ha adottato negli ultimi anni in funzione di u… - tom_freni : RT @ToroGoal: ??Una prestazione che trasuda TORO. @tom_freni analizza gli aspetti positivi del derby nel nuovo capitolo del Granata Mezzo Pi… -