Advertising

_Morik92_ : #Zakaria a Dazn: 'Sono molto felice di essere qui e orgoglioso, tutta la squadra mi ha accolto bene. C'è un bell'am… - RosyProietti : RT @SCUtweet: #Zakaria a DAZN ?? Sono molto felice e orgoglioso di essere alla #Juventus e sono contento del futuro che ho davanti. Tutti i… - Morretz97 : RT @_Morik92_: #Zakaria a Dazn: 'Sono molto felice di essere qui e orgoglioso, tutta la squadra mi ha accolto bene. C'è un bell'ambiente. T… - sportli26181512 : Zakaria: 'Orgoglioso di essere alla Juve, tutta la squadra mi ha accolto bene. Torino? Non semplice da affrontare':… - juve_magazine : JUVENTUS - Zakaria: 'Sono orgoglioso di essere qui, il Torino non è facile da affrontare' -

Ultime Notizie dalla rete : Zakaria Orgoglioso

Napoli Magazine

Gli uomini di Allegri piegano unSassuolo con la rete di Dybala al 3 e l'autogol di Ruan ... forse toccata da. I bianconeri, in difficoltà soprattutto a centrocampo, si ritrovano nel ...APPROFONDIMENTI Juventus - Verona 2 - 0, pagelle: Vlahovic alla Sivori, emozione, Morata, ... Il Verona era giàdi tenere il pallone e correre, al resto non ha fatto in tempo a ...Denis Zakaria, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del derby contro il Torino: "Sta andando molto bene, sono orgoglioso di essere alla Juventus e del futuro che ho ...Denis Zakaria, centrocampista svizzero della Juventus, ha parlato a pochi minuti dall’inizio del derby ai microfoni di Dazn. ” Sono molto felice di essere arrivato alla Juventus, c’è un bell’ambiente ...