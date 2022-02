(Di venerdì 18 febbraio 2022) VENEZIA – I presidenti delle Regioni Veneto ed Emilia Romagna, Lucae Stefano Bonaccini, siincontrati oggi a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, a Venezia. I due governatori hanno approfondito numerosi argomenti di comune interesse in quello che è stato definito “Asse strategico Emilia-Romagna – Veneto”. Sul tavolo, legge quadro suldelle regioni, le cliclovie, la promozione della costa adriatica e la terza corsia sull’A22. “Noi i compiti per casa li abbiamo fatti – ha ribadito– e abbiamo portato proposte costruttive, penso che saranno premianti le prossime settimane. Siamo in attesa che Draghi batta un colpo”. Perl’attuale“può chiudere velocemente la partita, visto e considerato che la legge Quadro è scritta: se ...

Advertising

Lopinionista : Zaia: 'I tempi per l'autonomia sono maturi, ora tocca al governo' - emiliapost_ : È un accordo ad ampio respiro quello tra i governatori @sbonaccini e @zaiapresidente , intravvedono la vittoria su… - LombardiaPost : È un accordo ad ampio respiro quello tra i governatori @sbonaccini e @zaiapresidente , intravvedono la vittoria su… - Italpress : Zaia e Bonaccini “I tempi per l’autonomia sono maturi” - nuova_venezia : L'autonomia regionale è stato il tema al centro dell'incontro a Venezia tra il presidente del Veneto, Luca Zaia e q… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia tempi

... una partita che già inordinari muove interessi enormi e che nella morsa del Covid è stata ... non solo perché viene dal Veneto di Luca. Per rendere più funzionale un'organizzazione che ......certamente sostenere e affiancare le nostre comunità locali e i nostri territori - proseguono... entro cioè ifissati dall'Unione europea per il corretto impiego dei fondi. Riforestazione, ...Volontà comuni sono state espresse oggi a Venezia in un vertice nella sede della Regione Veneto tra Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, e Luca Zaia, presidente della ... Zaia e ...A chi si chiede, però, quanto tempo ci vorrà per arrivare a costruire maxi o mini centrali di quarta generazione arriva una risposta netta: 20-30 anni. «Zaia ha ragione - chiude Gnesotto - non ...