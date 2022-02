Voucher connettività per le aziende, che cos’è il nuovo “bonus internet” del Mise: i primi dettagli (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto una nuova agevolazione pensata per le aziende. Si tratta del cosiddetto bonus internet, chiamato anche Voucher connettività: ecco quanto vale e quali sono le imprese a cui è rivolto. Voucher connettività, che cos’è e chi lo può richiedere Il Voucher connettività, previsto da apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, ha come destinatari tutte quelle aziende (micro, piccole e medie) che risultino iscritte al Registro elettronico degli indirizzi. Per loro, l’agevolazione potrà assumere un valore compreso fra 300€ e 2.500€ a seconda delle “fasce” previste per stipulare abbonamenti a internet ultraveloce. La prima ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto una nuova agevolazione pensata per le. Si tratta del cosiddetto, chiamato anche: ecco quanto vale e quali sono le imprese a cui è rivolto., chee chi lo può richiedere Il, previsto da apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, ha come destinatari tutte quelle(micro, piccole e medie) che risultino iscritte al Registro elettronico degli indirizzi. Per loro, l’agevolazione potrà assumere un valore compreso fra 300€ e 2.500€ a seconda delle “fasce” previste per stipulare abbonamenti aultraveloce. La prima ...

