“Voglio fare la quarantena e rientrare al GF”: Alfonso Signorini senza parole, dopo il ritiro ci ha ripensato (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un concorrente eliminato sta meditando di rientrare al GF Vip: l’ammissione ufficiale a “Casa chi” giunge alle orecchie di Alfonso Signorini. Alfonso Signorini (fonte youtube)Nelle ultime ore “Casa chi” ha raccolto uno scoop eccezionale: un amatissimo concorrente del GF Vip sta programmando il suo rientro nel reality. Si tratta di Manuel Bortuzzo che, in occasione di San Valentino, ha omaggiato la fidanzata Lulù con un regalo tenerissimo: la Princess ha infatti goduto di una sorpresa a lei destinata. L’atleta le ha infatti regalato un enorme peluche, assieme ad un mazzo di rose, e l’ha successivamente incontrata in giardino. La reazione commossa di Lulù ha toccato nel profondo Manuel, che ha così dichiarato: “Lei era emozionatissima, sono stato supercontento che non si è arrabbiata per il fatto che per ... Leggi su specialmag (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un concorrente eliminato sta meditando dial GF Vip: l’ammissione ufficiale a “Casa chi” giunge alle orecchie di(fonte youtube)Nelle ultime ore “Casa chi” ha raccolto uno scoop eccezionale: un amatissimo concorrente del GF Vip sta programmando il suo rientro nel reality. Si tratta di Manuel Bortuzzo che, in occasione di San Valentino, ha omaggiato la fidanzata Lulù con un regalo tenerissimo: la Princess ha infatti goduto di una sorpresa a lei destinata. L’atleta le ha infatti regalato un enorme peluche, assieme ad un mazzo di rose, e l’ha successivamente incontrata in giardino. La reazione commossa di Lulù ha toccato nel profondo Manuel, che ha così dichiarato: “Lei era emozionatissima, sono stato supercontento che non si è arrabbiata per il fatto che per ...

Advertising

FBiasin : - Ha fatto di tutto per vestire la maglia dell’#Inter. - Ha rinnovato il suo contratto senza fare un capriccio. - Q… - ShooterHatesYou : Come dicevo a @_the_jackal, chi ce la fa in questo paese va da @fabfazio. In attesa di essere invitato e flirtare… - gaiaferrara22 : RT @Cetor9: Voglio fare una domanda: c’è qualcuno che ancora si meraviglia ? - ClimaSole : RT @animadolce36: Abbiamo bisogno di tre semplici cose nella vita: qualcosa da fare, qualcuno da amare, qualcosa in cui sperare. Io quella… - consistentiam : @frncsc_cnt @borghi_claudio @CottarelliCPI Tipo: ho i soldi sul conto e voglio comprare uno strumento musicale di v… -

Ultime Notizie dalla rete : Voglio fare Ariete con Letizia Battaglia: fare un'altra rivoluzione. Le lotte, gli amori, le paure due generazioni senza 'piano B' Quando dicevo 'voglio fare la cantante', mi rispondevano 'studia, pensa al piano B'. A me i piani B non sono mai piaciuti. Se ho il cento per cento di energie e ne metto il sessanta nel piano A e il ...

GDPR & Privacy: come gestire i dati per evitare pesanti sanzioni Sempre io, quello/a di prima, devo fare la stessa cosa, ma uso YesNology : creo un raccoglitore, inserisco l'informativa, seleziono le informazioni che voglio raccogliere e i consensi. Contatto l'...

Pier Giulio Farabbi si racconta: "Voglio fare il massimo senza trascurare gli studi" Tuttosport lazio, luis alberto: "voglio tornare in spagna" Non c’è solo il Siviglia, in Liga ci sono tante squadre e mi piacerebbe godermi il campionato spagnolo, cosa che purtroppo non ho potuto fare finora. E vorrei farlo quando sono a buon livello. Ho 29 ...

Quando dicevo 'la cantante', mi rispondevano 'studia, pensa al piano B'. A me i piani B non sono mai piaciuti. Se ho il cento per cento di energie e ne metto il sessanta nel piano A e il ...Sempre io, quello/a di prima, devola stessa cosa, ma uso YesNology : creo un raccoglitore, inserisco l'informativa, seleziono le informazioni cheraccogliere e i consensi. Contatto l'...Non c’è solo il Siviglia, in Liga ci sono tante squadre e mi piacerebbe godermi il campionato spagnolo, cosa che purtroppo non ho potuto fare finora. E vorrei farlo quando sono a buon livello. Ho 29 ...