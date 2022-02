Vlahovic, ecco la nuova fidanzata: italiana, famosissima e da far girare la testa (Di venerdì 18 febbraio 2022) Non solo la Juve; Vlahovic ha trovato la felicità anche dal punto di vista sentimentale. Andiamo a scoprire chi è la fidanzata della punta. Arrivato a gennaio per cambiare le prospettive della Juventus, Vlahovic ha subito dimostrato il suo valore con due gol in tre partite. In campo lo conosciamo benissimo ma cosa sappiamo del centravanti serbo al di fuori del rettangolo di gioco? Andiamo a scoprire qualcosa in più della sua vita sentimentale. Getty ImagesQuando Vlahovic è arrivato a Torino, i tifosi bianconeri hanno ritrovato l’entusiasmo dopo i difficili primi mesi stagionali e hanno anche capito di poter, finalmente, tornare ad ambire a traguardi superiori ad un “semplice” quarto posto. Sophie Codegoni, scollatura esplosiva e forme perfette: impossibile non guardare Il centravanti serbo ha subito ripagato la fiducia ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 18 febbraio 2022) Non solo la Juve;ha trovato la felicità anche dal punto di vista sentimentale. Andiamo a scoprire chi è ladella punta. Arrivato a gennaio per cambiare le prospettive della Juventus,ha subito dimostrato il suo valore con due gol in tre partite. In campo lo conosciamo benissimo ma cosa sappiamo del centravanti serbo al di fuori del rettangolo di gioco? Andiamo a scoprire qualcosa in più della sua vita sentimentale. Getty ImagesQuandoè arrivato a Torino, i tifosi bianconeri hanno ritrovato l’entusiasmo dopo i difficili primi mesi stagionali e hanno anche capito di poter, finalmente, tornare ad ambire a traguardi superiori ad un “semplice” quarto posto. Sophie Codegoni, scollatura esplosiva e forme perfette: impossibile non guardare Il centravanti serbo ha subito ripagato la fiducia ...

Advertising

zazoomblog : Dusan Vlahovic non solo la Juve: è nuova anche la fidanzata ecco chi è - #Dusan #Vlahovic #Juve: #nuova #anche - leggoit : #Juventus Dusan #Vlahovic, non solo la Juve: è nuova anche la fidanzata, ecco chi è - S9meraviglie : Ecco chi è #alfiodapotenza #Vlahovic .. ?????????? - twothovsandone : @cuorejuventiino Ecco questa è la mia unica preoccupazione per la partita di domani! Che ce ne facciano tanti contr… - firenzeviola_it : UN PATTO PER L’EUROPA, ALLA FACCIA DI VLAHOVIC. ITALIANO, ECCO COME HA COMPATTATO IL GRUPPO. PIATEK GIA’ INSERITO,… -