"Vittima di una bestia che credevo mi amasse": presa a cinghiate e massacrata di botte per 13 anni, il racconto della protagonista (Di venerdì 18 febbraio 2022) E' uscita dall'incubo solo da due giorni, dopo che i carabinieri hanno arrestato l'uomo che per anni, invece di amarla e proteggerla, la massacrava di botte. E che lei aveva trovato il coraggio di denunciare soltanto per il timore che, stavolta, oggetto della furia dell'uomo potesse essere sua figlia. Infatti lui, pugile 35enne originario di Cagliari ma residente a Ladispoli, prendendo il telefono della compagna e guardando a sua insaputa cosa c'era all'interno, ha visto alcune foto che ritraevano la loro figlia abbracciata a un ragazzo. Leggi anche: Ladispoli. Scopre che la figlia ha un fidanzato e massacra di botte la moglie: arrestato pugile massacrata di botte perché la figlia si era fidanzata La cosa, come prevedibile, gli ha per l'ennesima volta fatto salire la ...

