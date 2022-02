Virginia Raffaele innamorata: chi è il nuovo fidanzato dell’attrice (Di venerdì 18 febbraio 2022) Della sua vita personale Virginia Raffaele parla di rado, ma le ultime foto scattate fuori dal Teatro Lirico di Milano lasciano ben poco all’immaginazione. La comica e imitatrice romana è innamorata e il nuovo fidanzato è un giovane attore di teatro. Il nuovo fidanzato di Virginia Raffaele Si è sempre definita «diva buffona», forse perché alla sua incontenibile simpatia sa unire una buona dose di fascino: quell’allure che la rende unica e, di fatto, inimitabile. Ebbene proprio l’inafferabile Virginia Raffaele ha ceduto al fascino di Thomas Santu, in questi giorni a teatro con il musical Pretty Woman nei panni di Richard Gere. Come riporta la rivista Chi, la coppia è stata sorpresa fuori dal Teatro ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 18 febbraio 2022) Della sua vita personaleparla di rado, ma le ultime foto scattate fuori dal Teatro Lirico di Milano lasciano ben poco all’immaginazione. La comica e imitatrice romana èe ilè un giovane attore di teatro. IldiSi è sempre definita «diva buffona», forse perché alla sua incontenibile simpatia sa unire una buona dose di fascino: quell’allure che la rende unica e, di fatto, inimitabile. Ebbene proprio l’inafferabileha ceduto al fascino di Thomas Santu, in questi giorni a teatro con il musical Pretty Woman nei panni di Richard Gere. Come riporta la rivista Chi, la coppia è stata sorpresa fuori dal Teatro ...

