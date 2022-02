VIDEO Tottenham, Conte: “Champions? Io sono abituato a vincere il campionato (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le dichiarazioni di Antonio Conte, tecnico degli Spurs, alla vigilia di Manchester City-Tottenham di Premier League Leggi su mediagol (Di venerdì 18 febbraio 2022) Le dichiarazioni di Antonio, tecnico degli Spurs, alla vigilia di Manchester City-di Premier League

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Tottenham Conte: "Il City? Squadra quasi perfetta. Puntiamo alla Champions, ma..." L'allenatore del Tottenham parla dell'obiettivo stagionale degli Spurs, la qualificazione in Champions, facendo un paragone con gli obiettivi fissati all'inizio del suo ciclo all'Inter. Poi dice la sua sul Manchester ...

Vento fortissimo: il tetto del Tottenham Stadium trema La tempesta Eunice che sta colpendo la Gran Bretagna con raffiche di vento vicine ai 200 km/h è ben visibile anche al Tottenham Stadium: il tetto dell'impianto londinese, inaugurato nel 2019, ondeggia in modo evidente

Tottenham-Wolves 0-2: video, gol e highlights Sky Sport Premier: clou è City-Tottenham, Conte rischia 4/o ko Spietata resa dei conti tra Pep Guardiola e Antonio Conte in un Man City-Tottenham sbilanciato che, in caso di quarto ko di fila per gli Spurs, potrebbe mettere il seria difficoltà il tecnico italiano ...

Conte: "Il City? Squadra quasi perfetta. Puntiamo alla Champions, ma..." L'allenatore del Tottenham parla dell'obiettivo stagionale degli Spurs - la qualificazione in Champions - facendo un paragone con gli obiettivi fissati all'inizio del suo ciclo all'Inter. Poi dice la ...

