VIDEO Sci freestyle, Eileen Gu nella leggenda delle Olimpiadi: è oro anche nell’Half Pipe (Di venerdì 18 febbraio 2022) Al termine della gara di Half Pipe femminile (disciplina dello sci freestyle) ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, la nuova campionessa olimpica è la cinese, padrona di casa, Ailing Eileen Gu, che scrive la storia dell’evento a Cinque Cerchi. Per lei è la terza medaglia in questa edizione delle Olimpiadi, conquistandone una in ognuna delle discipline freestyle: non solo l’oro odierno nell’Half Pipe e nel Big Air, ma anche l’argento nello Slopestyle; un’impresa mai riuscita prima a nessun atleta. Meritatissimo l’oro per Ailing Eileen Gu, che ha trionfato grazie ai 95.25 punti totalizzati durante la seconda run. A completare il podio figurano due canadesi, Cassie Sharpe (argento, 90.75) ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Al termine della gara di Halffemminile (disciplina dello sci) ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, la nuova campionessa olimpica è la cinese, padrona di casa, AilingGu, che scrive la storia dell’evento a Cinque Cerchi. Per lei è la terza medaglia in questa edizione, conquistandone una in ognunadiscipline: non solo l’oro odiernoe nel Big Air, mal’argento nello Slopestyle; un’impresa mai riuscita prima a nessun atleta. Meritatissimo l’oro per AilingGu, che ha trionfato grazie ai 95.25 punti totalizzati durante la seconda run. A completare il podio figurano due canadesi, Cassie Sharpe (argento, 90.75) ...

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Sci Sci alpino, Sofia Goggia risponde a Ninna Quario: 'Il referto parla chiaro. Preferisco glissare' Il medico che mi ha visitato mostra ai suoi praticanti il video della caduta di Cortina come esempio di come ci si rompe un crociato: la bontà di quel volo è chiara '.

La caduta in Combinata di Mikaela Shiffrin Un giorno da dimenticare per Mikaela Shiffrin, clamorosamente fuori nella manche di slalom quando era favorita per l'oro anche grazie a una buona prova nella discesa, affrontata con gli sci di Sofia Goggia. Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici di Pechino 2022 su discovery+

Sci Alpino - Beijing 2022 - highlights delle Olimpiadi - Sci Alpino video Eurosport.it VIDEO Sci freestyle, Eileen Gu nella leggenda delle Olimpiadi: è oro anche nell’Half Pipe Al termine della gara di Half Pipe femminile (disciplina dello sci freestyle) ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, la nuova campionessa olimpica è la cinese, padrona di casa, Ailing Eileen Gu ...

I droni DJI e lo spettacolare video dello sciatore Sam Favret filmato a Chamonix Il video Flow registrato a Chamonix con i droni di DJI Per riuscire ... Una fatica che ha portato film di Maxime Moulin a essere premiato come miglior corto riguardante lo sci all'High Five Ski Film ...

