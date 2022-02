VIDEO Porto-Lazio 2-1, Europa League 2022: highlights, gol e sintesi. Sconfitta di misura in Portogallo (Di venerdì 18 febbraio 2022) La gara di andata dei playoff di Europa League non è andata come si sperava in casa Lazio, uscita Sconfitta dall’Estadio do Dragao dal Porto per 2-1; nulla, però, è già deciso, con la squadra di Maurizio Sarri che proverà a ribaltare il risultato nella gara di ritorno. La Lazio esce comunque a testa alta dalla sfida, in cui, per quanto visto e per quanto creato, avrebbe meritato sicuramente di più della Sconfitta; pesano, però, le uniche due disattenzioni difensive che, a questi livelli, paghi caro. I biancocelesti si erano portati in vantaggio grazie allo splendido colpo di tacco di Mattia Zaccagni, in uno straordinario momento di forma; tuttavia, tra fine primo tempo e inizio del secondo, il Porto ha rimontato lo svantaggio iniziale con una doppietta ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) La gara di andata dei playoff dinon è andata come si sperava in casa, uscitadall’Estadio do Dragao dalper 2-1; nulla, però, è già deciso, con la squadra di Maurizio Sarri che proverà a ribaltare il risultato nella gara di ritorno. Laesce comunque a testa alta dalla sfida, in cui, per quanto visto e per quanto creato, avrebbe meritato sicuramente di più della; pesano, però, le uniche due disattenzioni difensive che, a questi livelli, paghi caro. I biancocelesti si erano portati in vantaggio grazie allo splendido colpo di tacco di Mattia Zaccagni, in uno straordinario momento di forma; tuttavia, tra fine primo tempo e inizio del secondo, ilha rimontato lo svantaggio iniziale con una doppietta ...

Advertising

emergenzavvf : #Incendio su un traghetto passeggeri con persone con specifiche necessità a bordo. È la simulazione di soccorso pro… - SkySport : ?? SEMPRE MATTIA ZACCAGNI ? L'ex Verona segna sotto porta ? E conferma un momento di forma straordinario ?… - OfficialASRoma : Tre anni dalla doppietta da ?? di Zaniolo contro il Porto in #UCL ???? #ASRoma - Noibiancocelest : Porto-Lazio, Conceicao saluta i tifosi biancocelesti (VIDEO) - SSLazioOrg : RT @ZenoEdoardo: Al do Dragão il #Porto supera in rimonta una #Lazio che ha giocato su buoni ritmi fino solo nel primo tempo. Al ritorno se… -