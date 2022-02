VIDEO | Infortunio Anguissa, la notizia per Cagliari-Napoli! (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tegola in casa #Napoli al termine della sfida pareggiata 1-1 contro il Barcellona. Negli azzurri infatti si è fermato Zambo #Anguissa che ha subito un risentimento all’adduttore sinistro e molto probabilmente alzerà bandiera bianca in vista della gara di lunedì contro il Cagliari. Stando a quanto riportato da SkySport, con ogni probabilità il camerunense sarà costretto a saltare la prossima gara di campionato, che vedrà gli azzurri impegnati lunedì alle ore 19 a Cagliari. Anguissa ha subito un Infortunio molto simile lo scorso 22 novembre, nella gara d’andata contro l’Inter. Anche in quel caso, fu l’adduttore sinistro a cedere, costringendo il centrocampista a restare fermo ai box per una ventina di giorni #Cagliarinapoli ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 18 febbraio 2022) Tegola in casa #Napoli al termine della sfida pareggiata 1-1 contro il Barcellona. Negli azzurri infatti si è fermato Zambo #che ha subito un risentimento all’adduttore sinistro e molto probabilmente alzerà bandiera bianca in vista della gara di lunedì contro il. Stando a quanto riportato da SkySport, con ogni probabilità il camerunense sarà costretto a saltare la prossima gara di campionato, che vedrà gli azzurri impegnati lunedì alle ore 19 aha subito unmolto simile lo scorso 22 novembre, nella gara d’andata contro l’Inter. Anche in quel caso, fu l’adduttore sinistro a cedere, costringendo il centrocampista a restare fermo ai box per una ventina di giorni #napoli ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: ...

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Infortunio Max Pircher: Il Super Bowl? Ho scoperto il football 4 anni fa...mi si apr per sbaglio un Ad un certo punto mi si apr per caso un video su Facebook, proprio sul football americano, e rimasi ...azzurra? Avendo un contratto in Nfl purtroppo non posso giocarci perch c' il rischio di infortunio.

Sofia Goggia e il tapiro per le frasi di Ninna Quario, la replica alla mamma di Federica Brignone sulle Olimpiadi ... per fortuna " adesso lei si arrabbierà perché avevo già detto che il suo infortunio non era così ... Il medico che mi ha visitato mostra ai suoi praticanti il video della caduta di Cortina come esempio ...

NBA, Phoenix Suns: l'espulsione assurda (con infortunio) di Chris Paul. VIDEO Sky Sport Goggia: "L'infortunio? Guardate la risonanza" Sulla caduta avvenuta durante il superG a Cortina e sull'entità dell'infortunio la sua risposta è perentoria ... Il dottor Andrea Panzeri, che mi ha visitata, mostra ai medici praticanti il video ...

Infortunio Muriel: nuovo stop per il colombiano? Il tecnico dei bergamaschi ha quindi portato in conferenza tutta l’ansia e la frustrazione per un momento particolare della sua squadra: dopo aver perso per un periodo tutti i difensori, adesso è il ...

