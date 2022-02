VIDEO F1, la presentazione della nuova Mercedes (Di venerdì 18 febbraio 2022) La nuova stagione di Formula 1 è ormai alle porte ed è arrivato il momento delle presentazioni delle macchine che gareggeranno nel 2022. Oggi è stato il turno della Mercedes, che ha mostrato al mondo intero la nuova W13. “Ricominciamo da zero”, sono state queste le parole con cui il direttore esecutivo della Mercedes Toto Wolff ha presentato la nuova vettura per la stagione di Formula 1 2022. La nuova F1 W13 ha l’argento come colore principale e delle pance molto suggestive, diverse da quelle della Ferrari. F1, Mercedes presenta la F1 W13: tornano le Frecce d’Argento, ma c’è un giallo sul fondo (e non solo) L’obiettivo della nuova stagione sarà sicuramente quello di riprendersi il ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lastagione di Formula 1 è ormai alle porte ed è arrivato il momento delle presentazioni delle macchine che gareggeranno nel 2022. Oggi è stato il turno, che ha mostrato al mondo intero laW13. “Ricominciamo da zero”, sono state queste le parole con cui il direttore esecutivoToto Wolff ha presentato lavettura per la stagione di Formula 1 2022. LaF1 W13 ha l’argento come colore principale e delle pance molto suggestive, diverse da quelleFerrari. F1,presenta la F1 W13: tornano le Frecce d’Argento, ma c’è un giallo sul fondo (e non solo) L’obiettivostagione sarà sicuramente quello di riprendersi il ...

Advertising

chainlmao23 : @GaeWeAreAcMilan Di theo mettevano anche il video della presentazione del real dove non stoppava la palla ?? - sportli26181512 : F1, Wolff sulla nuova Mercedes W13: Ripartiamo da zero'. VIDEO: Il team principal durante la presentazione della mo… - EmiliaUA : @AutoreNegro è un ottimo analista socio-politico Per il suo nuovo saggio ho scritto l'introduzione e realizzato un… - SkySport : RT @SkySportF1: La Mercedes per il Mondiale di Formula 1 2022: FOTO e VIDEO della presentazione della W13 #SkyMotori #F1 #Formula1 https://… - GisellinaBlanco : RT @samuele_editore: In occasione della presentazione di 'Così diviso il corpo' di Paola d’Agnese (Samuele Editore, 2021, collana Scilla) a… -