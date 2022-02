VIDEO F1, il commento di Bobbi e Vanzini sulla nuova Mercedes (Di venerdì 18 febbraio 2022) A pochi giorni dai primi test pre-stagionali di Barcellona, la Mercedes ha presentato ufficialmente quest’oggi la nuova monoposto W13 che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno 2022. Dopo aver vinto gli ultimi otto titoli iridati costruttori consecutivi (e sette degli ultimi otto mondiali piloti), il team di Brackley riparte da zero come tutte le altre scuderie del circus con la speranza di interpretare nel migliore dei modi anche il nuovo regolamento tecnico per poter sognare in grande già a partire da quest’anno. La line-up piloti, tutta britannica, è composta dal leggendario sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e dal giovane talento (ex Williams) George Russell. Di seguito il VIDEO con il commento di Matteo Bobbi e Carlo Vanzini a Sky Sport sulla ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) A pochi giorni dai primi test pre-stagionali di Barcellona, laha presentato ufficialmente quest’oggi lamonoposto W13 che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno 2022. Dopo aver vinto gli ultimi otto titoli iridati costruttori consecutivi (e sette degli ultimi otto mondiali piloti), il team di Brackley riparte da zero come tutte le altre scuderie del circus con la speranza di interpretare nel migliore dei modi anche il nuovo regolamento tecnico per poter sognare in grande già a partire da quest’anno. La line-up piloti, tutta britannica, è composta dal leggendario sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e dal giovane talento (ex Williams) George Russell. Di seguito ilcon ildi Matteoe Carloa Sky Sport...

