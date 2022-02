VIDEO Barcellona-Napoli | Zielinski apre | Ferran Torres la riagguanta Gli highlights

Advertising

napolista : La Moviola del CorSport: il rigore concesso al #Barcellona è l’esempio più eclatante di rigore da Var Solo vivisez… - cf5a3c201c6948d : RT @napolimagazine: VIDEO NM - Barcellona-Napoli, gol di #Zielinski: sugli spalti si esulta così! - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Barcellona-Napoli, Luciano #Spalletti: “Risultato positivo” @sscnapoli @EuropaLeague - apetrazzuolo : RT @napolimagazine: VIDEO - Barcellona-Napoli, #Meret: “Pari giusto” @sscnapoli @EuropaLeague - napolimagazine : VIDEO - Barcellona-Napoli, #Meret: “Pari giusto” @sscnapoli @EuropaLeague -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Barcellona

... 'Quello che Kovacs concede alè l'esempio più eclatante di rigore da Var. solo analizzando e vivisezionando l'episodio alè possibile notare l'impercettibile tocco con la punta ...Commenta per primo Il portiere del Napoli, Meret ha dichiarato dopo il pareggio per 1 - 1 anell'andata dei sedicesimi di finale in Europa League : 'Contento del risultato, è ancora tutto aperto. Sul rigore...'.Quello che Kovacs concede al Barcellona è l’esempio più eclatante di rigore da Var. Solo analizzando e vivisezionando l’episodio al video è possibile notare l’impercettibile tocco con la punta delle ...Gli azzurri hanno chiuso con due pareggi, disputando delle prestazioni positive. Non solo contro l’Inter, dunque, ma anche contro il Barcellona, gli uomini di Luciano Spalletti hanno terminato con una ...