VIDEO Atalanta-Olympiacos 2-1 | Europa League 2022 | highlights | gol e sintesi Vittoria in rimonta per Gasperini

Con un protagonista inaspettato, autore di una doppietta, l'Atalanta porta a casa un'importante Vittoria contro l'Olympiacos nei playoff di Europa League; gli uomini di Gian Piero Gasperini sono stati trascinati da due reti di Berat Djimsiti. Tra infortuni e momenti di forma altalenanti, alla Dea gli attaccanti non stanno dando il loro contributo, cui va aggiunto anche il problema muscolare accusato da Luis Muriel; a risolverla, allora, è un difensore, Djimsiti, che rimonta l'iniziale svantaggio. I greci si erano infatti portati in vantaggio con un gran destro da fuori area di Tiquinho Soares, imprendibile per Juan Musso; poi Djimsiti, quasi da vero bomber, realizza due reti fondamentali per il prosieguo del cammino dell'Atalanta

