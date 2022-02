Via libera di Palazzo Chigi al Decreto energia contro l’aumento di luce e gas: cosa prevede (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – Via libera del Consiglio dei ministri, all’unanimità, al dl energia contro il rincaro delle bollette, e al provvedimento contro le frodi legate al Superbonus edilizio. Il clima del Cdm, appena terminato, viene descritto buono da alcuni presenti: “Tutto è filato liscio”. Ok del Cdm dunque alla norma proposta dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che subordina la concessione dei bonus edilizi all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. Una misura che garantisce “formazione e maggiore sicurezza per chi lavora nei cantieri”, si spiega. Il governo avrebbe preparato un intervento contro i rincari con un provvedimento da 7,5-8 miliardi. Fonti di governo avevano spiegato che non è previsto alcuno scostamento di bilancio. Tra le ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – Viadel Consiglio dei ministri, all’unanimità, al dlil rincaro delle bollette, e al provvedimentole frodi legate al Superbonus edilizio. Il clima del Cdm, appena terminato, viene descritto buono da alcuni presenti: “Tutto è filato liscio”. Ok del Cdm dunque alla norma proposta dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che subordina la concessione dei bonus edilizi all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. Una misura che garantisce “formazione e maggiore sicurezza per chi lavora nei cantieri”, si spiega. Il governo avrebbe preparato un interventoi rincari con un provvedimento da 7,5-8 miliardi. Fonti di governo avevano spiegato che non è previsto alcuno scostamento di bilancio. Tra le ...

