Via libera dal Cdm ai decreti su caro bollette e bonus edilizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a due decreti: uno contro il caro bollette, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, l'altro per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili."Mettiamo in campo quasi 8 miliardi di cui 6 per l'energia e lo facciamo senza ricorrere a nuovi scostamenti, utilizziamo i margini di crescita e finanza pubblica ottenuti lo scorso anno", ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm."Il governo vuole aiutare i cittadini in questo momento di difficoltà ed evitare che il rincaro dell'energia si traduca in un minore potere d'acquisto e minore competitività per le ...

