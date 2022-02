Vezzali | “A Djokovic nessun favore Il tennis non prevede l’obbligo del Super Green Pass”

(Di venerdì 18 febbraio 2022)trattamento diper ilta Noleche parteciperà agli Internazionali dia Roma. È la legge che lo consente in Italia. Nonostante gli strilli isterici di alcuni khomeinisti del. “Le norme vigenti non prevedono per la pratica degli sport individuali, non di contatto e all’aperto, tra cui ildel– spiegano dagli uffici della Sottosegretaria allo Sport, Valentina, ex-campionessa di scherma. – Non si è mai parlato di concedere una deroga alta Nole, ma si è solo ribadito quale sia l’attuale normativa”. “E’ triste – aveva commentato senza ...

... "Non mi convincono le motivazioni con le quali la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Valentina, ha detto chepotrà partecipare agli Internazionali ...'Per quanto riguarda il tennis - ha detto- è uno sport all'aperto e non di contatto e da noi non è previsto il Green pass rafforzato. Quindi, sevorrà venire a giocare in Italia, potrà farlo. Magari non utilizzando alberghi ...Dopo aver saltato gli Australian Open, Novak Djokovic è pronto per rientrare nell'ATP 500 di ... come aveva spiegato nei giorni scorsi la Sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali. Questo ha ...Quindi sono contrario alla presenza di Djokovic agli Internazionali di Roma". Pronta la ribattuta della Vezzali: "Le norme vigenti non prevedono per la pratica degli sport individuali, non di ...