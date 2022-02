Vento fortissimo: il tetto del Tottenham Stadium trema (Di venerdì 18 febbraio 2022) La tempesta Eunice che sta colpendo la Gran Bretagna con raffiche di Vento vicine ai 200 km/h è ben visibile anche al Tottenham Stadium: il tetto dell'impianto londinese, inaugurato nel 2019, ondeggia ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 18 febbraio 2022) La tempesta Eunice che sta colpendo la Gran Bretagna con raffiche divicine ai 200 km/h è ben visibile anche al: ildell'impianto londinese, inaugurato nel 2019, ondeggia ...

Advertising

adriana_cacace : RT @LaStampa: Tempesta Eunice, a Londra persone scaraventate a terra dal vento fortissimo: attesi picchi oltre i 150 km/h - Piergiulio58 : Tempesta Eunice, a Londra persone scaraventate a terra dal vento fortissimo: attesi picchi oltre i 150 km/h - La St… - LaStampa : Tempesta Eunice, a Londra persone scaraventate a terra dal vento fortissimo: attesi picchi oltre i 150 km/h - SimplyBenny : RT @gramoflove6277: C'è chi commenta con 'Fake' o 'È una bufala' sotto i video della gente che cade a terra per il fortissimo vento in Ingh… - gramoflove6277 : C'è chi commenta con 'Fake' o 'È una bufala' sotto i video della gente che cade a terra per il fortissimo vento in… -