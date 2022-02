Advertising

udine20 : VENTIQUATTRESIMA GIORNATA SERIE BKT, REGGINA-PORDENONE: 24 CONVOCATI - - psb_original : Le probabili formazioni della ventiquattresima giornata di Serie B #SerieB - nocerinalive : GIRONE H| I top e i flop dopo la ventiquattresima giornata di campionato - TelemiaLaTv : Serie D girone I, la ventiquattresima giornata: colpi Lamezia Terme e Cittanova - riviera24 : Serie D, risultati e classifica alla ventiquattresima giornata - Riviera24 -

Ultime Notizie dalla rete : VENTIQUATTRESIMA GIORNATA

ReggioToday

Monza - Pisa e Ascoli - Alessandria sono partite valide per ladi Serie B: tv, streaming, formazioni e pronostici MONZA - PISA - sabato ore 14:00 Due vittorie di fila per il Monza che mette assolutamente nel mirino la terza affermazione ...Reggina - Pordenone e Vicenza - Spal sono partite valide per ladi Serie B: tv, streaming, formazioni e pronostici REGGINA - PORDENONE - sabato ore 14:00 Per la Reggina è stata una settimana di alti e bassi. Sabato la vittoria nel derby ...Sabato 19 febbraio: il Pordenone fa visita alla Reggina allo stadio “Granillo”, match della ventiquattresima giornata della Serie BKT 2021/22. Calcio d’inizio alle 14:00, diretta SkySport, DAZN e ...L'allenatore dell'Ascoli Andrea Sottil, dopo la rifinitura al Picchio Village, ha convocato 23 calciatori per il match con l'Alessandria in programma domani alle ore 14 allo stadio "Del Duca" per la ...