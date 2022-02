Venditore ambulante aggredito, denunciati tre minorenni (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – Sono stati emessi nei confronti di tre ragazzi, un diciottenne e due minori di anni 15 e 17, 3 provvedimenti di Divieto di Accesso all’interno dei locali pubblici quali pub, bar e ristoranti della zona di piazza di Spagna e via Condotti. Nella serata del 16 gennaio, gli agenti dell’8 Reparto Mobile di Firenze, nel corso di un servizio di ordine pubblico finalizzato al rispetto delle regole anti-assembramento, nella zona di Piazza di Spagna e vie limitrofe, sono intervenuti su segnalazione di diversi passanti all’intersezione tra Piazza di Spagna e Via Condotti, ove era avvenuta un’aggressione nei confronti di alcuni venditori ambulanti. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato tre cittadini macedoni, uno dei quali addetto alla vendita ambulante di caldarroste, i quali riferivano di essere stati aggrediti poco prima da tre giovani romani che nel frattempo si ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma – Sono stati emessi nei confronti di tre ragazzi, un diciottenne e due minori di anni 15 e 17, 3 provvedimenti di Divieto di Accesso all’interno dei locali pubblici quali pub, bar e ristoranti della zona di piazza di Spagna e via Condotti. Nella serata del 16 gennaio, gli agenti dell’8 Reparto Mobile di Firenze, nel corso di un servizio di ordine pubblico finalizzato al rispetto delle regole anti-assembramento, nella zona di Piazza di Spagna e vie limitrofe, sono intervenuti su segnalazione di diversi passanti all’intersezione tra Piazza di Spagna e Via Condotti, ove era avvenuta un’aggressione nei confronti di alcuni venditori ambulanti. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato tre cittadini macedoni, uno dei quali addetto alla venditadi caldarroste, i quali riferivano di essere stati aggrediti poco prima da tre giovani romani che nel frattempo si ...

