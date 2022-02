Varianti in arrivo: “Dovremo fare un vaccino contro il Covid ogni anno”, anticipa il direttore generale dell’Aifa, Nicola Magrini (Di venerdì 18 febbraio 2022) E’ un volto conosciuto quello di Nicola Magrini, da sempre ‘alle prese’ con i farmaci’, ed oggi direttore generale dell’Aifa (Agenzia italiana del Farmaco). Oggi a conclusione della XX Conferenza nazionale sulla farmaceutica, commentando con i giornalisti presenti la situazione vaccinale in relazione all’aventi di nuove Varianti che, inevitabilmente (sperando siano ‘miti’), presto arriveranno, l’esperto ha affermato che “Come indirizzo generale Dovremo fare un vaccino contro il Covid ogni anno. Del resto questa è la prima campagna di vaccinazione di massa a livello mondiale. Se sarà necessario rivaccinarsi tutti o solo i soggetti a ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) E’ un volto conosciuto quello di, da sempre ‘alle prese’ con i farmaci’, ed oggi(Agenzia italiana del Farmaco). Oggi a conclusione della XX Conferenza nazionale sulla farmaceutica, commentando con i giornalisti presenti la situazione vaccinale in relazione all’aventi di nuoveche, inevitabilmente (sperando siano ‘miti’), presto arriver, l’esperto ha affermato che “Come indirizzounil. Del resto questa è la prima campagna di vaccinazione di massa a livello mondiale. Se sarà necessario rivaccinarsi tutti o solo i soggetti a ...

