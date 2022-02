Valentino Rossi, compleanno in grande stile con la fidanzata incinta: super ospite Cremonini (Di venerdì 18 febbraio 2022) Un compleanno a 360°. Valentino Rossi ha compiuto gli anni e, come mostrano le foto che ha pubblicato su Instagram, non sono mancati i festeggiamenti in grande stile. «6 febbraio 2022, 43 anni! grazie a tutti per gli auguri» scrive l’ex campione di MotoGP, suggelando i suoi anni con una serie di immagini. In primis, quella con la fidanzata Francesca Sofia Novello, incinta della loro prima figlia che nascerà tra pochi giorni. Negli scatti pubblicati dal campione, un gruppo di amici, tra cui il cantante Cesare Cremonini. Lo stesso, amico di Valentino da molti anni, ha voluto omaggiarlo con un post sul suo profilo: «16.02.22. C’è scritto 43 ma si legge “con un filo di gas”. Auguri fra, infinite gioie e nuove sfide ti attendono» scrive il ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 18 febbraio 2022) Una 360°.ha compiuto gli anni e, come mostrano le foto che ha pubblicato su Instagram, non sono mancati i festeggiamenti in. «6 febbraio 2022, 43 anni! grazie a tutti per gli auguri» scrive l’ex campione di MotoGP, suggelando i suoi anni con una serie di immagini. In primis, quella con laFrancesca Sofia Novello,della loro prima figlia che nascerà tra pochi giorni. Negli scatti pubblicati dal campione, un gruppo di amici, tra cui il cantante Cesare. Lo stesso, amico dida molti anni, ha voluto omaggiarlo con un post sul suo profilo: «16.02.22. C’è scritto 43 ma si legge “con un filo di gas”. Auguri fra, infinite gioie e nuove sfide ti attendono» scrive il ...

