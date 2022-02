Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia, regione per regione (Di venerdì 18 febbraio 2022) Popolazione vaccinata La quota di popolazione Italiana che ha ricevuto una dose di Vaccino, ha completato il ciclo vaccinale, ha ricevuto la terza dose in assoluto e per le varie fasce di età. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 18 febbraio 2022) Popolazione vaccinata La quota di popolazionena che ha ricevuto una dose di, ha completato il ciclo vaccinale, ha ricevuto la terza dose in assoluto e per le varie fasce di età.

Advertising

Adnkronos : 'Studi indicano che somministrazioni molto ravvicinate potrebbero essere negative per il sistema immunitario'.… - MetaErmal : Ciao Ragazzi, Scusate la mia assenza di questi giorni, ma nonostante le tre dosi di vaccino mi sono preso il covid… - fanpage : Novak #Djokovic agli Internazionali di tennis a Roma. L’Italia apre le porte al campione serbo che non si è mai v… - arinazaro : RT @Agenzia_Ansa: Sono 5 milioni gli italiani al di sopra dei 5 anni che non hanno ancora ricevuto alcuna dose di vaccino anti-Covid. Quell… - artistep : RT @fanpage: Novak #Djokovic agli Internazionali di tennis a Roma. L’Italia apre le porte al campione serbo che non si è mai voluto vacci… -