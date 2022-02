Vaccini, Oxfam: “L’Ue respinge la richiesta dell’Unione africana di sospendere i brevetti. Un insulto a milioni di persone” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nessun accordo per consentire l’avvio della produzione di Vaccini per Covid in Africa attraverso la sospensione dei brevetti dei Vaccini e il trasferimento della tecnologia necessaria per consentirne la produzione. L’esito del summit Unione europea-Unione africana – che ha riunito i capi di stato e di governo europei e africani il 17 e 18 febbraio a Bruxelles – viene definito da Oxfam “un insulto per milioni di persone che nei paesi più poveri stanno perdendo i propri cari”. Lo denuncia Sara Albiani, policy advisor su salute globale della confederazione internazionale di organizzazioni no profit che si dedicano alla riduzione della povertà globale. Sul summit, l’organizzazione si è espressa denunciando “un’apartheid vaccinale“. Oltre un anno fa India ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nessun accordo per consentire l’avvio della produzione diper Covid in Africa attraverso la sospensione deideie il trasferimento della tecnologia necessaria per consentirne la produzione. L’esito del summit Unione europea-Unione– che ha riunito i capi di stato e di governo europei e africani il 17 e 18 febbraio a Bruxelles – viene definito da“unperdiche nei paesi più poveri stanno perdendo i propri cari”. Lo denuncia Sara Albiani, policy advisor su salute globale della confederazione internazionale di organizzazioni no profit che si dedicano alla riduzione della povertà globale. Sul summit, l’organizzazione si è espressa denunciando “un’apartheid vaccinale“. Oltre un anno fa India ...

