"Urli come una scimmia" Frasi gravissime nella casa: squalifica in arrivo? (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lite furiosa tra Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè che sono arrivate agli insulti: le parole della showgirl non sono passate inosservate. Nathaly Caldonazzo e Jessica Selassiè sono arrivate a scontrarsi duramente durante la giornata di oggi, come mai? La lite è partita per uno scontro a tema "cibo". Foto Mediaset PlayGli animi cominciano a surriscaldarsi nella casa del Gf vip e più si va avanti più i nervosismi e le tensioni si accumulano tra i coinquilini. Oggi, 17 febbraio, è scoppiata una nuova grande lite per colpa del cibo che, com'è noto, viene fornito in quantità limitate ai concorrenti. Qualche settimana fa a causa di alcune violazioni del regolamento del programma la redazione aveva annunciato anche una riduzione del budget settimanale della spesa. Probabilmente queste limitazioni hanno portato i vip ad ...

CrissyFresco : RT @catiuz92: Soleil consola Alessandro perchè anche lei sa che i provvedimenti o i rimproveri non sono uguali per tutti 'Io mi sono dovu… - smilemorefor22 : RT @Soleilandia: Soleil: 'Io quando dissi una parola in modo piú chiaro tra l'atro e mi é stato fatto un caso, dove ho dovuto scusarmi pubb… - Melany61714432 : @mamush48 @beautyjess__ Cosa cambia?sembrate scimmie perchè urlavano a urli come una scimmia...io non vedo differenze - mamush48 : @beautyjess__ Non è così lei ha detto sembrate scimmie mentre la Caldonazzo urli come una scimmia. Ma che soleil n… - solesupporter : RT @Soleilandia: Soleil: 'Io quando dissi una parola in modo piú chiaro tra l'atro e mi é stato fatto un caso, dove ho dovuto scusarmi pubb… -