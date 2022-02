United Rugby Championship | Treviso va a Glasgow | rinviata la sfida delle Zebre

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Torna lae questo weekend si giocano le partite europee della dodicesima giornata (i derby sudafricani si sono disputati lo scorso weekend), con la Benettonche andrà in scena a, invece, la trasfertaParma a Cardiff. La partita tra il Cardiffe leParma è stataa causaimpervie condizioni meteorologiche, in particolare dei forti venti che stanno investendo la regione sudorientale del Regno Unito. Situazione meteo che rende pericolosa la trasferta area per la franchigia federale e, dunque, match rinviato a data da destinarsi. Si gioca, invece, a, dove sabato pomeriggio ...

TREVISO - Domani, sabato 19 febbraio alle ore 20:35 italiane , i Leoni saranno di scena a Glasgow per tornare ad affrontare il proprio percorso nello United Rugby Championship . Si giocherà allo Scotstoun Stadium , con il Benetton Treviso che nel dodicesimo round di URC va in casa degli scozzesi dei Glasgow Warriors . Una sfida molto importante nel ...