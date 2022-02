“Un’esperienza che non auguro a nessuno”: il dramma di Malagò, isolato in Cina per il Covid (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Ho perso sei chili, è stata Un’esperienza che non auguro a nessuno”. Giovanni Malagò ha voluto raccontare la sua odissea con il Covid-19, che lo ha costretto ad un isolamento forzato proprio durante le Olimpiadi invernali. Nel corso della conferenza stampa, il presidente del Coni ha spiegato come ha vissuto l’isolamento che gli è stato imposto in Cina dopo la riscontrata positività. LEGGI ANCHE => Olimpiadi, opportunità di crescita o spreco di risorse? Le immagini shock da tutto il mondo “Nell’ultima settimana prima di partire sono stato molto attento, ogni giorno un tampone come da indicazione Cio – racconta Malagò – Una volta a Pechino, mi hanno detto che dovevo fare un secondo tampone perché il primo era incerto”. Come rivela lo stesso ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Ho perso sei chili, è statache non”. Giovanniha voluto raccontare la sua odissea con il-19, che lo ha costretto ad un isolamento forzato proprio durante le Olimpiadi invernali. Nel corso della conferenza stampa, il presidente del Coni ha spiegato come ha vissuto l’isolamento che gli è stato imposto indopo la riscontrata positività. LEGGI ANCHE => Olimpiadi, opportunità di crescita o spreco di risorse? Le immagini shock da tutto il mondo “Nell’ultima settimana prima di partire sono stato molto attento, ogni giorno un tampone come da indicazione Cio – racconta– Una volta a Pechino, mi hanno detto che dovevo fare un secondo tampone perché il primo era incerto”. Come rivela lo stesso ...

