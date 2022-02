Una vita, anticipazioni 18 febbraio: Antoñito non si arrende (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lolita sembrerà non avere scampo, ma Antoñito non avrà nessuna intenzione di rassegnarsi a perderla. Il giovane, stando alla trama della puntata Una vita in onda oggi 18 febbraio, riuscirà a fissare un appuntamento con il premio Nobel Ramon y Cajal con la speranza che possa salvare sua moglie. Nel frattempo, Genoveva riuscirà ad aiutare Natalia convincendo Susana e Rosina a cambiare idea su di lei. Le due si prometteranno di sostenersi a vicenda. Una vita, puntata oggi 18 febbraio: Genoveva convince Susana e Rosina a cambiare parere su Natalia Natalia sta vivendo un momento difficilissimo a causa di Susana, la quale si è messa in testa di cacciare gli stranieri dal quartiere. L'ex sarta ha persino distribuito dei volantini che invitano i vicini a prendere le distanze dagli stranieri. ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lolita sembrerà non avere scampo, manon avrà nessuna intenzione di rassegnarsi a perderla. Il giovane, stando alla trama della puntata Unain onda oggi 18, riuscirà a fissare un appuntamento con il premio Nobel Ramon y Cajal con la speranza che possa salvare sua moglie. Nel frattempo, Genoveva riuscirà ad aiutare Natalia convincendo Susana e Rosina a cambiare idea su di lei. Le due si prometteranno di sostenersi a vicenda. Una, puntata oggi 18: Genoveva convince Susana e Rosina a cambiare parere su Natalia Natalia sta vivendo un momento difficilissimo a causa di Susana, la quale si è messa in testa di cacciare gli stranieri dal quartiere. L'ex sarta ha persino distribuito dei volantini che inno i vicini a prendere le distanze dagli stranieri. ...

