Una nuova pretendente nella corsa a Belotti: la rivelazione in diretta! (Di venerdì 18 febbraio 2022) La telenovela legata alla situazione contrattuale di Andrea Belotti proseguirà ancora, presumibilmente, fino a giugno. La scadenza del capitano del Toro è correlata alla possibilità del giocatore di poter accasarsi a zero dal miglior offerente. Belotti Napoli JacobelliTra le squadre accostate all’azzurro, ci sarebbero il Milan, alla ricerca di un attaccante affidabile, e il Toronto FC, futura casa di Lorenzo Insigne. Ma, stando alle parole di Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, il Gallo potrebbe decidere di “cantare” ancora in Serie A: “Belotti al Napoli? Non mi stupirebbe affatto. Stiamo parlando di un campione d’Europa, capitano e trascinatore del Torino in questi anni grigi. Ha compiuto 28 anni il dicembre scorso e a parametro zero sarà sicuramente molto appetitoso. Sul Gallo c’è anche il Milan che lo sta seguendo e ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 18 febbraio 2022) La telenovela legata alla situazione contrattuale di Andreaproseguirà ancora, presumibilmente, fino a giugno. La scadenza del capitano del Toro è correlata alla possibilità del giocatore di poter accasarsi a zero dal miglior offerente.Napoli JacobelliTra le squadre accostate all’azzurro, ci sarebbero il Milan, alla ricerca di un attaccante affidabile, e il Toronto FC, futura casa di Lorenzo Insigne. Ma, stando alle parole di Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, il Gallo potrebbe decidere di “cantare” ancora in Serie A: “al Napoli? Non mi stupirebbe affatto. Stiamo parlando di un campione d’Europa, capitano e trascinatore del Torino in questi anni grigi. Ha compiuto 28 anni il dicembre scorso e a parametro zero sarà sicuramente molto appetitoso. Sul Gallo c’è anche il Milan che lo sta seguendo e ...

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova 'Crazy': a Roma la follia dell'arte si mette in mostra Poi, il crollo rappresentato da Thomas Hirschhorn , che nel disastro trova una nuova forma di ordine, e il soffitto che invece si 'apre' a mostrare spazi - anche di riflessione - alternativi con Anne ...

Quarto Grado, anticipazioni puntata 18 febbraio/ Caso Liliana Resinovich: ultime news Quarto Grado, la nuova puntata di oggi 18 febbraio 2022 Nella prima serata di oggi, venerdì 18 febbraio 2022 , farà ...i riflettori sulla vita familiare e sulle eventuali tensioni sarebbe stata una ...

SS Lazio e Mizuno tracciano una nuova era di partnership SS Lazio Negrita: "La rivoluzione iniziò con noi band anni 90" Andata così bene che esce ora in una nuova versione che comprende anche Sympathy for the devil dei Rolling Stones con Manuel Agnelli. "L'abbiamo registrata a luglio scorso nella nostra Arezzo. E il ...

Jessica si confida nella casa: “Barù mi ha fatto una proposta” Nella casa del Grande Fratello Vip, il nipote di Costantino della Gherardesca ha fatto una proposta bollente che la princess ... la puntata del 14 febbraio del Grande Fratello Vip ha messo in campo ...

