Una nuova beata per la Chiesa Cattolica | attribuito il miracolo a Madre Costanza Panas

"Grande gioia per la Chiesa di Fabriano-Matelica che apprende la notizia della beatificazione di suor Costanza Panas. Per la nostra diocesi e tutta la Chiesa questa notizia è un grande dono che ci sprona a viverlo con gratitudine al Signore e verso il Santo Padre che ha autorizzato la Congregazione delle cause dei Santi a promulgare il decreto riguardante il miracolo attribuito all'intercessione della Venerabile Serva di Dio Maria Costanza Panas, Monaca professa delle Clarisse Cappuccine del Monastero di Fabriano". Ad affermarlo è monsignor Francesco Massara, vescovo della diocesi di Fabriano-Matelica. La celebrazione della beatificazione si svolgerà a Fabriano con data da destinarsi. Questa bellissima notizia coincide con gli sforzi individuali e ...

