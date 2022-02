Una Lega al centro? Cosa c’è dietro i messaggi dei big democratici a Salvini (Di venerdì 18 febbraio 2022) Per dirla con enfasi, il primo a tracciare il solco è stato il sempiterno dc Dario Franceschini il 15 febbraio scorso, con un’intervista su Repubblica: “Avremmo tutti da guadagnare da un avvicinamento della Lega al centro, da una sua evoluzione in questa direzione”. Una Lega moderata con un Salvini moderato per fare che? Lo spiega con il consueto piglio da stratega di Roma centro Goffredo Bettini oggi sul Foglio, qualora Pd e Lega dovessero pareggiare alle prossime elezioni politiche, nell’autunno di quest’anno o alla fine della legislatura nel 2023: “Come in Germania si tenterebbe la strada della grande coalizione con un compromesso trasparente. Salvini ha l’occasione di fare della Lega con pezzi di FI, l’equivalente del Pd nel campo della destra”. E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Per dirla con enfasi, il primo a tracciare il solco è stato il sempiterno dc Dario Franceschini il 15 febbraio scorso, con un’intervista su Repubblica: “Avremmo tutti da guadagnare da un avvicinamento dellaal, da una sua evoluzione in questa direzione”. Unamoderata con unmoderato per fare che? Lo spiega con il consueto piglio da stratega di RomaGoffredo Bettini oggi sul Foglio, qualora Pd edovessero pareggiare alle prossime elezioni politiche, nell’autunno di quest’anno o alla fine della legislatura nel 2023: “Come in Germania si tenterebbe la strada della grande coalizione con un compromesso trasparente.ha l’occasione di fare dellacon pezzi di FI, l’equivalente del Pd nel campo della destra”. E ...

