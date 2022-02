Un vero conservatore è realista e pessimista. Quindi sì alla cannabis legale (Di venerdì 18 febbraio 2022) Da sincero antidemocratico i referendum, fossi il presidente della Corte costituzionale, li boccerei tutti. Da conservatore famigerato (un poverino ha scritto che “farei passare per progressista una suora di clausura del 1200”) sono a favore della legalizzazione della cannabis. Perché un conservatore è un realista e un pessimista: è irrealistico pensare di cancellare la droga, è utopistico pensare che le persone non abbiano bisogno di qualche fuga dalla realtà (infatti il consumo di psicofarmaci, che danno dipendenza alla maniera di tante droghe illegali, continua ad aumentare). A parte l’assurdo di uno stato che attualmente manda in galera chi coltiva alcune piante erbacee mentre versa lo stipendio a chi stronca esseri umani ossia pratica aborti. Ma che argomenti ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 18 febbraio 2022) Da sincero antidemocratico i referendum, fossi il presidente della Corte costituzionale, li boccerei tutti. Dafamigerato (un poverino ha scritto che “farei passare per progressista una suora di clausura del 1200”) sono a favore della legalizzazione della. Perché unè une un: è irrealistico pensare di cancellare la droga, è utopistico pensare che le persone non abbiano bisogno di qualche fuga drealtà (infatti il consumo di psicofarmaci, che danno dipendenzamaniera di tante droghe illegali, continua ad aumentare). A parte l’assurdo di uno stato che attualmente manda in galera chi coltiva alcune piante erbacee mentre versa lo stipendio a chi stronca esseri umani ossia pratica aborti. Ma che argomenti ...

Advertising

Mr_unknownh : @NiMartina In Italia purtroppo nessuno, piú. Io sono un vero conservatore americano - il corrispondente non esiste in Italia (forse, mai). - Dariowar2 : @PoliticaPerJedi Ieri Amato ha violato il ruolo della corte costituzionale, facendo un show politico-conservatore,… - DavideHauner : @CloacaDi @SimoneTron @Phastidio Vero Il partito conservatore non è finanziato da fondi russi Spetta Si - brillouin_zone : Il fronte conservatore viene spacciato per essere quello che sbatte i piedi per l'italiano 'vero', non quello che p… -