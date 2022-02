“Un ritratto per Teresa”: Ornella Muti al teatro Lea Padovani di Montalto (Di venerdì 18 febbraio 2022) Terzo spettacolo di Prosa della stagione teatrale 2021/2022. Sabato 19 febbraio, alle ore 21, il teatro Lea Padovani aprirà il sipario a Ornella Muti, Fabrizio Nevola, Roberto Negri, Francesco Sechi, Barbara Marzoli e Cecilia Guzzardi con lo spettacolo “Un ritratto per Teresa”; la regia di Enrico Maria Lamanna. Edward Vitavich è un artista apprezzato per la sua capacità di stupire e ravvivare le piatte vite borghesi dei suoi estimatori. Già tormentato da una dipendenza da alcol e farmaci, viene arrestato mentre tenta di trafugare le spoglie del padre, che intende sottrarre per farne parte integrante di un’opera d’arte. Liberato su cauzione, affronta una crisi artistica ed esistenziale. Ed è a quel punto che giunge inaspettata la proposta di un ricco committente: realizzare il ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 18 febbraio 2022) Terzo spettacolo di Prosa della stagione teatrale 2021/2022. Sabato 19 febbraio, alle ore 21, ilLeaaprirà il sipario a, Fabrizio Nevola, Roberto Negri, Francesco Sechi, Barbara Marzoli e Cecilia Guzzardi con lo spettacolo “Unper”; la regia di Enrico Maria Lamanna. Edward Vitavich è un artista apprezzato per la sua capacità di stupire e ravvivare le piatte vite borghesi dei suoi estimatori. Già tormentato da una dipendenza da alcol e farmaci, viene arrestato mentre tenta di trafugare le spoglie del padre, che intende sottrarre per farne parte integrante di un’opera d’arte. Liberato su cauzione, affronta una crisi artistica ed esistenziale. Ed è a quel punto che giunge inaspettata la proposta di un ricco committente: realizzare il ...

Advertising

ilsensodesueto : RT @BrentaniEmilio: “L’arte è la disposizione che l’uomo dà alla materia sensibile o intelligibile per un fine estetico.” J.Joyce - “Ritra… - Vale__0613 : Jungkook è passato dal pubblicare un ritratto di Hobi per fargli gli auguri nel 2021, a fargli gli auguri per messa… - Sakurauchi_Hime : RT @stefano_romani: @evavola Però, davvero, anche basta con questo ritratto consunto dell’”italiano” (che non esiste, siamo tutti unici). H… - ducati78 : @mel_cri Ne ha fatto un ritratto preciso per questo lei sta schiumando rabbia si è vista sgamata nel suo gioco sporco - pattygrasso : RT @ImSophiaPLMS: @krishnadeltoso @mokidale @LeonYetzair @BDaigo @d_castagno @chiru_daniela @isidemoni @AnnamariaBosia @arte_pensiero @Pasc… -