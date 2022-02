Un posto al sole | anticipazioni 18 febbraio | una pericolosa vicinanza

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Ad Unal, si preannuncia un'ultima puntata della settimana davvero esplosiva. Ledi oggi, venerdì 18, rivelano, infatti, che alla Terrazza potrebbe accadere qualcosa di inaspettato tra Franco e Katia. Quest'ultima, che di recente si è presentata a Napoli per vigilare sulla relazione di Nunzio e Chiara, ha poi confidato a Boschi di avere del gravissimi problemi con il suo compagno. La donna ha spiegato a Franco che, in particolare, l'uomo non accetta la fine della loro storia d'amore. Dal canto suo, Boschi vive un momento di grande tensione con Angela che ha deciso di trasferirsi in Sicilia per seguire da vicino un importante progetto della Fondazione. Franco era contrario a questa partenza e, constatando il disagio che sta vivendo Bianca alla quale manca enormemente la mamma, ...