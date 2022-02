Ucraina-Russia, telefonata Biden-Draghi (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Joe Biden e Mario Draghi hanno “riesaminato gli sforzi diplomatici e di deterrenza in corso in risposta al continuo rafforzamento militare della Russia al confine con l’Ucraina”. Così la Casa Bianca riferisce della telefonata tra il presidente americano e il presidente del Consiglio. I due leader, conclude la nota, “hanno riaffermato il loro impegno per la sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina e il loro essere pronti ad imporre severi costi economici alla Russia se dovesse invadere ulteriormente l’Ucraina”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Joee Mariohanno “riesaminato gli sforzi diplomatici e di deterrenza in corso in risposta al continuo rafforzamento militare dellaal confine con l’”. Così la Casa Bianca riferisce dellatra il presidente americano e il presidente del Consiglio. I due leader, conclude la nota, “hanno riaffermato il loro impegno per la sovranità e integrità territoriale dell’e il loro essere pronti ad imporre severi costi economici allase dovesse invadere ulteriormente l’”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

