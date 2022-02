Ucraina-Russia, telefonata Biden-Draghi (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Joe Biden e Mario Draghi hanno “riesaminato gli sforzi diplomatici e di deterrenza in corso in risposta al continuo rafforzamento militare della Russia al confine con l’Ucraina”. Così la Casa Bianca riferisce della telefonata tra il presidente americano e il presidente del Consiglio. I due leader, conclude la nota, “hanno riaffermato il loro impegno per la sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina e il loro essere pronti ad imporre severi costi economici alla Russia se dovesse invadere ulteriormente l’Ucraina”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Joee Mariohanno “riesaminato gli sforzi diplomatici e di deterrenza in corso in risposta al continuo rafforzamento militare dellaal confine con l’”. Così la Casa Bianca riferisce dellatra il presidente americano e il presidente del Consiglio. I due leader, conclude la nota, “hanno riaffermato il loro impegno per la sovranità e integrità territoriale dell’e il loro essere pronti ad imporre severi costi economici allase dovesse invadere ulteriormente l’”. L'articolo proviene da Italia Sera.

