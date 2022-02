Ucraina-Russia, Putin: “Kiev si sieda al tavolo con Donbass” (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’Occidente imporrà le sanzioni contro la Russia “in ogni caso”. E’ la convinzione espressa dal presidente russo Vladimir Putin, nel corso di una conferenza stampa con il presidente bielorusso Aleksander Lukahensko, in relazione alla crisi Ucraina-Russia. “Tutto quello che Kiev deve fare è sedersi al tavolo dei negoziati con il Donbass e concordare una soluzione del conflitto”, dice Putin. “Il presidente bielorusso e io abbiamo convenuto che la garanzia per ripristinare la pace in Ucraina e per alleviare le tensioni sta nell’attuazione degli accordi di Minsk – afferma Putin – Tutto quello che Kiev deve fare è sedersi al tavolo del negoziato con i rappresentanti del ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’Occidente imporrà le sanzioni contro la“in ogni caso”. E’ la convinzione espressa dal presidente russo Vladimir, nel corso di una conferenza stampa con il presidente bielorusso Aleksander Lukahensko, in relazione alla crisi. “Tutto quello chedeve fare è sedersi aldei negoziati con ile concordare una soluzione del conflitto”, dice. “Il presidente bielorusso e io abbiamo convenuto che la garanzia per ripristinare la pace ine per alleviare le tensioni sta nell’attuazione degli accordi di Minsk – afferma– Tutto quello chedeve fare è sedersi aldel negoziato con i rappresentanti del ...

