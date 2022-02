Ucraina, nuove esplosioni. Il sindaco di Kiev chiede armi all’Occidente. Per gli Usa il ritiro russo è un bluff (Di venerdì 18 febbraio 2022) La distensione si allontana. Nell’est dell’Ucraina, nei territori del Donbass la situazione è in deterioramento. Nella zona di contatto sono ripresi i bombardamenti e la diplomazia arranca. Una forte esplosione si è verificata a Donetsk, nella regione separatista filorussa del Donbass. Secondo il corrispondente dell’agenzia di stampa Sputnik, sarebbe avvenuta a pochi metri dalla sede del governo dell’autoproclamata Repubblica di Donetsk. Non risultano vittime. Ucraina, la situazione precipita, nuovi bombardamenti A puntare i riflettori sulla preoccupante situazione del Donbass, denunciata anche da Putin, è Emmanuel Macron. “In ultime queste ore, ci sono state diverse vittime, Ci sono atti che si sono moltiplicati e che devono cessare. Contravvengono agli accordi e al cessate il fuoco”. Così il presidente francese che chiede all’Ocse ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 febbraio 2022) La distensione si allontana. Nell’est dell’, nei territori del Donbass la situazione è in deterioramento. Nella zona di contatto sono ripresi i bombardamenti e la diplomazia arranca. Una forte esplosione si è verificata a Donetsk, nella regione separatista filorussa del Donbass. Secondo il corrispondente dell’agenzia di stampa Sputnik, sarebbe avvenuta a pochi metri dalla sede del governo dell’autoproclamata Repubblica di Donetsk. Non risultano vittime., la situazione precipita, nuovi bombardamenti A puntare i riflettori sulla preoccupante situazione del Donbass, denunciata anche da Putin, è Emmanuel Macron. “In ultime queste ore, ci sono state diverse vittime, Ci sono atti che si sono moltiplicati e che devono cessare. Contravvengono agli accordi e al cessate il fuoco”. Così il presidente francese cheall’Ocse ...

