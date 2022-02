Ucraina | Massolo | “Tentativo Draghi non velleitario | meglio posizionati di Parigi e Berlino”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – I rapporti tra Italia e Russia rappresentano “un valore aggiunto, un capitale” che Mariopuò spendere con Mosca, all’interno di un contesto coordinato con l’Europa, vantando rispetto a Germania e Francia un “buon posizionamento”. Giampiero, presidente dell’Ispi, fa il punto con l’Adnkronos sul ruolo del nostro Paese nella crisi, nella quale il premier potrebbe vestire i panni del mediatore tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, come emerso dopo i contatti delle ultime ore sull’asse Roma-Kiev. “Noi siamo meno assertivi della Francia e meno timidi della Germania – sottolinea, in un riferimento all’atteggiamento dinei confronti di Mosca, dove nei giorni scorsi si sono dati il cambio Emmanuel Macron e Olaf Scholz – e ...

Adnkronos

