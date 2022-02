Ucraina, la Russia annuncia un nuovo ritiro. Domani esercitazione missilistica, presente anche Putin. Continuano gli scontri nell’Est (Di venerdì 18 febbraio 2022) La Russia ha annunciato un nuovo ritiro di carri armati tra quelli che nelle scorse settimane erano schierati a ridosso del confine con l’Ucraina per svolgere le esercitazioni all’origine della nuova crisi tra i due Paesi. Dopo la decisione di spostare i propri mezzi, smentita da Kiev e da parte dei suoi alleati occidentali, Stati Uniti in primis, il Cremlino lancia un nuovo segnale di distensione, mentre preoccupa sempre di più, invece, la situazione nei territori occupati dai separatisti filo-russi, dove gli scontri e i bombardamenti sono ripresi e Continuano con un’intensità simile a quella registrata durante il primo conflitto del 2014. “Un altro treno militare che trasportava personale e attrezzature appartenenti alle unità di carri armati del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lahato undi carri armati tra quelli che nelle scorse settimane erano schierati a ridosso del confine con l’per svolgere le esercitazioni all’origine della nuova crisi tra i due Paesi. Dopo la decisione di spostare i propri mezzi, smentita da Kiev e da parte dei suoi alleati occidentali, Stati Uniti in primis, il Cremlino lancia unsegnale di distensione, mentre preoccupa sempre di più, invece, la situazione nei territori occupati dai separatisti filo-russi, dove glie i bombardamenti sono ripresi econ un’intensità simile a quella registrata durante il primo conflitto del 2014. “Un altro treno militare che trasportava personale e attrezzature appartenenti alle unità di carri armati del ...

