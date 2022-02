Ucraina | i separatisti del Donetsk vogliono evacuare 700 mila persone | ' Kiev ci vuole attaccare'

(Di venerdì 18 febbraio 2022)e Russia, è l'ora della guerra psicologica. Sono 700i residenti nella sola regioneorientale della Repubblica diche le autorità localie mettere in ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina separatisti

I timori di un intervento delle truppe di Mosca insi sono ulteriormente acuiti anche per il moltiplicarsi degli scontri trafilo - russi e forze di Kiev . Gli Usa evocano da ...I ministri degli Esteri di Francia e Germania hanno esortato la Russia a usare la sua influenza suinell'orientale per "incoraggiare la moderazione e contribuire alla riduzione ...I separatisti accusano Kiev di aver aperto il fuoco "30 volte ... denunciando un "deterioramento" della situazione nel Donbass, est dell'Ucraina. Lo rifersice Interfax. Il leader del Cremlino ha ...Sono 22 i chilometri di fila - riferisce la Tass - lungo il confine tra l'autoproclamata regione separatista di Donetsk ... e bambini sugli autobus messi a disposizione per lasciare l'Ucraina. "La ...