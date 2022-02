Ucraina, i ribelli filo-russi evacuano i civili da Donetsk: “Oggi 30 attacchi contro di noi”. Kiev smentisce: “Nessuna operazione” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Scatta l’allerta anche nei territori occupati dai separatisti russi nell’Est dell’Ucraina. Dopo gli attacchi e i bombardamenti che si sono intensificati negli ultimi due giorni, i leader ribelli di Donetsk hanno ordinato l’evacuazione dei civili verso la russia. Lo hanno reso noto gli stessi capi dell’autoproclamata repubblica nel sud-est dell’Ucraina, accusando Kiev di preparare un’invasione: “Oggi viene organizzata una partenza massiccia e centralizzata della popolazione verso la Federazione Russa, prima di tutto devono essere evacuati donne, bambini e anziani”, ha spiegato Denis Pushilin in un video pubblicato sul suo account Telegram. Le autoproclamate autorità locali hanno accusato l’esercito ucraino di avere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022) Scatta l’allerta anche nei territori occupati dai separatistinell’Est dell’. Dopo glie i bombardamenti che si sono intensificati negli ultimi due giorni, i leaderdihanno ordinato l’evacuazione deiverso laa. Lo hanno reso noto gli stessi capi dell’autoproclamata repubblica nel sud-est dell’, accusandodi preparare un’invasione: “viene organizzata una partenza massiccia e centralizzata della popolazione verso la Federazione Russa, prima di tutto devono essere evacuati donne, bambini e anziani”, ha spiegato Denis Pushilin in un video pubblicato sul suo account Telegram. Le autoproclamate autorità locali hanno accusato l’esercito ucraino di avere ...

Advertising

Chiara315 : RT @Tg1Rai: #Ucraina. Non cala la tensione sul campo: nuovo scambio di accuse di violazione del cessate il fuoco tra #Kiev e i ribelli filo… - Chancethegarde5 : @pcarta25 @petunianelsole L'occupazione manu militari del Donbass da parte della Russia, rappresenterebbe la pietra… - Tg1Rai : #Ucraina. Non cala la tensione sul campo: nuovo scambio di accuse di violazione del cessate il fuoco tra #Kiev e i… - GianvitoPuglies : I ribelli accusano l’Ucraina di bombardamenti - AbbyNormal_____ : @LuigiMargoni @Paolo__33 @yenisey74 @Ragiondessere Una guerra nucleare non la vincerebbe nessuno, lo sa la Nato e l… -