Ucraina | gli Usa lanciano l’allarme | “Mosca ha ammassato 190mila uomini al confine”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Washington – Il numero dei militari russi ammassati ai confini dell’è ora molto più alto di quanto si credeva. Lo dice Michael Carpenter, ambasciatore americano presso l’Osce. “Valutiamo che la Russia abbiafra i 169mila e iin e attorno all’, rispetto ai circa 100mila del 30 gennaio. E’ la più significativa mobilitazione militare in Europa dalla Seconda guerra mondiale”, ha detto Carpenter a una riunione dell’Organizzazione per la Sicurezza e la cooperazione in Europa, secondo quanto riporta il Guardian. L’espressione “in e attorno” è un riferimento alle aree dell’controllate dai separatisti. LA RUSSIA ANNUNCIA IL RITIRO DI ALTRE TRUPPE MA L’NON CONFERMA La Russia ha annunciato il ritorno “alle basi permanenti” ...

...in" che coinvolgono decine di migliaia di soldati " non sono una minaccia: "Sono manovre di natura puramente difensiva e non minacciano nessuno". Putin ha anche lamentato il fatto che......facendo cose che ti aspetteresti cheelementi militari facessero mentre si preparavano a lanciare un attacco". Cosi' il segretario della Difesa degli Usa Lloyd Austin sulla crisi trae ...Ucraina e Russia ai ferri corti. E si agita sempre di più lo spettro della guerra. Il capo della Repubblica popolare di Lugansk ha fatto appello “a tutti gli uomini” pronti a imbracciare le armi ...Crisi Russia e Ucraina in diretta: Michael Carpenter, rappresentante permanente degli Stati Uniti presso l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ha affermato che gli Stati Uniti ...