Ucraina, Draghi: portare tutte le parti allo stesso tavolo. Potente esplosione nel centro di Donetsk. Putin: "Nel Donbass la situazione sta peggiorando" (Di venerdì 18 febbraio 2022) Evacuazione di massa dalle autoproclamate Repubbliche di Donetsk e Lugansk. Biden oggi farà il punto con gli alleati europei e Nato. Kiev denuncia: «Sessanta violazioni del cessate il fuoco in 24 ore».

Palazzo_Chigi : Le dichiarazioni alla stampa del Presidente Draghi al termine della Riunione informale dei Membri del Consiglio eur… - TgLa7 : #Ucraina, #Draghi: 'Per ora nessun segnale di de-escalation. Pronti a ogni eventualità. La nostra unità é la cosa c… - Agenzia_Ansa : 'Per il momento episodi di de escalation sul terreno non si sono visti', così il presidente del Consiglio Mario Dra… - TV7Benevento : Ucraina: Draghi, 'tenere aperte tutte le possibilità di dialogo' - - TV7Benevento : Ucraina: Draghi, 'colloquio richiesto da Putin' - -