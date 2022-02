Ucraina, domani in Russia esercitazioni con missili: c’è Putin (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Presidente Vladimir Putin domani presenzierà in Russia a esercitazioni di missili balistici e da crociera, “pianificate in precedenza” rispetto alla crisi con l’Ucraina, ha reso noto il ministero della Difesa a Mosca. Si tratta di esercitazioni delle forze di deterrenza, si precisa. Vi prenderanno parte le Forze aerospaziali e le Forze missilistiche strategiche, e anche unità di terra del Distretto militare meridionale e della marina, delle Flotte del Mar Nero e del Nord. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Presidente Vladimirpresenzierà indibalistici e da crociera, “pianificate in precedenza” rispetto alla crisi con l’, ha reso noto il ministero della Difesa a Mosca. Si tratta didelle forze di deterrenza, si precisa. Vi prenderanno parte le Forze aerospaziali e le Forzestiche strategiche, e anche unità di terra del Distretto militare meridionale e della marina, delle Flotte del Mar Nero e del Nord. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

