Ucraina | Biden | ' da Usa e alleati messaggio impressionante di unità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 18 feb. - (Adnkronos) - "Nonostante il tentativo della Russia di dividerci gli Usa e i suoisono rimasti uniti: abbiamo visto undi, determinazione e decisione". Lo ha sottolineato il presidente americano Joein undalla Casa Bianca in cui ha ricordato le "ripetute violazioni del cessate fuoco con il tentativo Russia di provocare l'". "Continuiamo a vedere una sempre maggiore disinformazione su un massiccio attacco di Kiev" alle auto-proclamate repubbliche separatiste. "Ma semplicemente non ci sono testimonianze" in proposito "e sfida il buonsenso credere che l'scelga questo momento con 150 mila soldati al confine per una escalation" militare.